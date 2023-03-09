В Тбилиси протестующие вступили в столкновения со спецназом

ТАСС сообщает, что в Тбилиси протестующие против принятия закона об иноагентах вступили в столкновения со спецназом.

По информации агентства, протестующие бросают в силовиков всевозможные предметы.

В ответ сотрудники спецназа применили свето-шумовые гранаты, а затем слезоточивый газ и водометы.

Ранее сообщалось о подготовке подразделений спецназа к разгону протестующих на улицах Тбилиси.

До этого участников протестов оттеснили от здания парламента Грузии, а затем полностью разогнали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правоохранителям с просьбой не применять силу в отношении протестующих.

Между тем в Европарламенте заявили, что из-за подавления протестов Грузия может лишитья поддержки ЕС.