В Тбилиси протестующие вступили в столкновения со спецназом
2023-03-09 01:28
ТАСС сообщает, что в Тбилиси протестующие против принятия закона об иноагентах вступили в столкновения со спецназом.
По информации агентства, протестующие бросают в силовиков всевозможные предметы.
В ответ сотрудники спецназа применили свето-шумовые гранаты, а затем слезоточивый газ и водометы.
Ранее сообщалось о подготовке подразделений спецназа к разгону протестующих на улицах Тбилиси.
До этого участников протестов оттеснили от здания парламента Грузии, а затем полностью разогнали.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правоохранителям с просьбой не применять силу в отношении протестующих.
Между тем в Европарламенте заявили, что из-за подавления протестов Грузия может лишитья поддержки ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина