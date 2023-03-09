Reuters: Австралия собирается купить у США до пяти атомных подлодок
2023-03-09 01:45
Агентство Reuters сообщает, что Австралия намерена купить у США до пяти атомных подводных лодок по программе AUKUS.
По информации агентства, полученной от источников в американской администрации, речь идет о субмаринах Virginia.
На следующей неделе австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе едет в США, чтобы закрепить эту сделку.
В Соединенных Штатах состоится его встреча с британским коллегой Риши Сунаком и президентом США Джо Байденом.
Предполагается, что по итогам встречи будет обнародована информация о покупке Австралией подлодок на сумму около 100 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина