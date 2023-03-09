Reuters: Австралия собирается купить у США до пяти атомных подлодок

Агентство Reuters сообщает, что Австралия намерена купить у США до пяти атомных подводных лодок по программе AUKUS.

По информации агентства, полученной от источников в американской администрации, речь идет о субмаринах Virginia.

На следующей неделе австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе едет в США, чтобы закрепить эту сделку.

В Соединенных Штатах состоится его встреча с британским коллегой Риши Сунаком и президентом США Джо Байденом.

Предполагается, что по итогам встречи будет обнародована информация о покупке Австралией подлодок на сумму около 100 млрд долларов.