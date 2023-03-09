Минфин США отменил санкции для четырех дочерних структур Сбербанка

На сайте американского Минфина появилось сообщение об отмене санкций в отношении четырех дочерних компаний Сбербанка.

Согласно этому документу, Минфин США исключил из санкционного списка структуры Сбербанка, зарегистрированные в Казахстане.

Ранее американское финансовое ведомство расширило санкционный список, включив в него Росбанк, а также банк ВТБ и связанные с ним структуры.

Вместе с тем Соединенные Штаты продлили разрешение российским банкам на заключение сделок с энергоносителями до 16 мая 2023 года.

В акционном списке присутствуют Совкомбанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Альфа-банк, Сбербанк и Центробанк России.