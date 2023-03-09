Reuters: Байден хочет отменить субсидии для нефтегазовых компаний

Агентство Reuters сообщает, что президент США Джо Байден планирует предложить бюджет с отменой некоторых субсидий.

Речь идет о субсидировании нефтяных и газовых компаний, а также предоставлении субсидий некоторым другим организациям.

Предполагается также отмена субсидирования операций с криптовалютой. Еще одним нововведением может стать ограничение налоговых пенсионных льгот для работников с высоким заработком.

Байден впервые за время своего президентства должен провести бюджет через Конгресс, в котором палата представителей контролируется республиканцами.

Ранее сообщалось, что 9 марта администрация США планирует представить проект военного бюджета на следующий год на 835 млрд долларов.