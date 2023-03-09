Эрдоган собирается организовать встречу Путина и Зеленского в апреле
2023-03-09 02:45
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
По словам члена Совбеза и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхана, такая встреча может состояться уже в апреле.
Он отметил, что пока невозможно предсказать, насколько успешной окажется инициатива Эрдогана.
Эрхан подчеркнул, что Соединенные Штаты оказывают давление на турецкого президента вместе с Великобританией.
Этим странам выгодно продолжение боевых действий, им не нужны какие-либо переговоры с Россией.
Эрдоган намерен создать все условия, чтобы состоялась хотя бы одна встреча Путина и Зеленского, а также их разговор без вмешательства третьих лиц.
Опубликовано: Светлана Репина