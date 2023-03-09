Генерал США Коттон пообещал развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет в этом году
2023-03-09 02:51
Американский генерал Энтони Коттон, возглавляющий Стратегическое командование ВС США, рассказал о предстоящем развертывании батареи гиперзвуковых ракет.
Это будет первая такая батарея для гиперзвукового оружия большой дальности, а развернуть ее планируется к концу нынешнего года.
На середину 2020-х годов оединенные Штаты запланировали реализацию программы конвенционального оперативного удара ВМС.
По словам генерала, командование рассматривает разработку гиперзвуковых ракет и их развертывание как приоритетное направление.
По его мнению, наличие гиперзвукового оружия является одним из факторов ядерного сдерживания.
Опубликовано: Светлана Репина