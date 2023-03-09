Automotive News: автопроизводители в Европе массово отказываются от выпуска малолитражек с ДВС

Automotive News Europe сообщает, что европейские автопроизводители массово отказываются от выпуска малолитражек с ДВС.

Это объясняется заметным ужесточением экологических требований, из-за которых данный сегмент в прошлом году сократился почти вдвое.

В прошлом году с производства сняли модели Citroen C1, Peugeot 108 и Smart ForFour, ранее был прекращен выпуск Opel Karl и Adam, Skoda Citigo, Ford Ka, Seat Mii и Suzuki Selerio.

С помощью таких действий компании пытаются сократить затраты и показатель среднего выброса углекислого газа по автопарку.

Кроме того, в скором времени будет введен новый экологический стандарт «Евро-7», и в этом сегменте останутся только электрокары.