Automotive News: автопроизводители в Европе массово отказываются от выпуска малолитражек с ДВС
2023-03-09 03:24
Automotive News Europe сообщает, что европейские автопроизводители массово отказываются от выпуска малолитражек с ДВС.
Это объясняется заметным ужесточением экологических требований, из-за которых данный сегмент в прошлом году сократился почти вдвое.
В прошлом году с производства сняли модели Citroen C1, Peugeot 108 и Smart ForFour, ранее был прекращен выпуск Opel Karl и Adam, Skoda Citigo, Ford Ka, Seat Mii и Suzuki Selerio.
С помощью таких действий компании пытаются сократить затраты и показатель среднего выброса углекислого газа по автопарку.
Кроме того, в скором времени будет введен новый экологический стандарт «Евро-7», и в этом сегменте останутся только электрокары.
Опубликовано: Светлана Репина