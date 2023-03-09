США: угроза эскалации конфликта РФ с блоком НАТО стала возрастать

Американские спецслужбы сообщили о высоком риске выхода военного конфликта за пределы Украины. Информацию предоставили в РИА Новости.

Согласно данным службы разведки США Россия не настроена на открытый военный конфликт с западными странами, однако угроза эскалации российско-украинского конфликта возрастает.

Из ежегодной оценки вызовов, выложенной спецслужбами США, следует, что Москва не стремиться впутываться в прямую военную конфронтацию с блоком Североатлантического альянса.

При этом высока вероятность что это все-таки случится.

В докладе американской разведки говорится, что Россия до сего момента пыталась предупредить расширение военных действий за пределы Украины, но угроза эскалации становится все серьезнее.