США: угроза эскалации конфликта РФ с блоком НАТО стала возрастать
2023-03-09 05:33
Американские спецслужбы сообщили о высоком риске выхода военного конфликта за пределы Украины. Информацию предоставили в РИА Новости.
Согласно данным службы разведки США Россия не настроена на открытый военный конфликт с западными странами, однако угроза эскалации российско-украинского конфликта возрастает.
Из ежегодной оценки вызовов, выложенной спецслужбами США, следует, что Москва не стремиться впутываться в прямую военную конфронтацию с блоком Североатлантического альянса.
При этом высока вероятность что это все-таки случится.
В докладе американской разведки говорится, что Россия до сего момента пыталась предупредить расширение военных действий за пределы Украины, но угроза эскалации становится все серьезнее.
Опубликовано: Храмова Оксана