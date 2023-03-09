В ночь на 9 марта армия РФ нанесла удары по критической инфраструктуре Херсона, Одессы, Николаева и Харькова

В ночь на 9 марта были слышны взрывы в Херсоне, Одессе, Николаеве и Харькове. Ранее во многих регионах Украины была объявлена ​​противовоздушная тревога, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Харькове серия взрывов. У меня пока нет никаких подробностей, но я прошу всех быть осторожными", — написал мэр Харькова Игорь Терехов в социальных сетях.

Как сообщают украинские СМИ, часть города осталась без электричества после обстрелов российских войск.

"Ожидаем вторую волну нападения, поэтому призываю жителей региона оставаться в убежищах!" - говорится в сообщении районной администрации.

В Одессе Вооруженные силы РФ нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет, сообщают областные власти.

Глава облгосадминистрации Максим Марченко написал в Telegram об ограничениях в подаче электроэнергии и сбитии ПВО нескольких беспилотников.

Взрывы были слышны ночью также в Херсоне и Николаеве.