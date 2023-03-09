В Тбилиси все еще идут протесты, людей разгоняют слезоточивым газом
Акции протеста начались из-за принятия законопроекта об иностранных агентах. Теперь спецназ применят против демонстрантов слезоточивый газ.
Конфликт протестующих с отрядами спецназа начался в центральной части города возле здания парламента на проспекте Шота Руставели.
Митинги стали проводиться после одобрения в первом чтении правительством Грузии проекта закона об иноагентах.
8 марта вечером протестующие сосредоточились на центральном проспекте у здания парламента.
Люди требуют оnменить законопроект об иноагентах и выпустить из-под стражи всех, кого задержали во время прошлой акции.
В протестах участвуют примерно 30-50 тыс. человек. Как известно, во время митингов протестующие делали баррикады, используя мусорные бачки и скамейки.
Также толпа бросала в сотрудников спецназа предметы, люди перевернули машину спецслужб и подожгли ее.
После этого спецназ пустил в ход водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Опубликовано: Храмова Оксана
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