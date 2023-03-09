Испания за год увеличила импорт газа из России более чем на 190%
Импорт природного газа из России в Испанию увеличился более чем на 190% с января 2022 года, сообщает издание El Pais со ссылкой на Корпорацию стратегических резервов (Cores).
Данные Испанской корпорации по стратегическим запасам нефтехимической продукции (Cores), опубликованные в среду, 8 марта показывают, что в период с января 2022 года по январь 2023 года закупки российского природного газа испанскими государственными и частными организациями выросли на 192,5%.
Cores отметил, что доля российского газа в общем объеме импорта в Испанию также значительно увеличилась — с 5,8% до 19,2%.
Это делает Россию четвертым по величине поставщиком природного газа в Испанию после Алжира, США и Нигерии.
Cores сообщил, что в период с января 2022 года по январь 2023 года также произошло резкое снижение импорта природного газа в Испанию - на 24,4%.
Испанские обозреватели отмечают, что рекордно высокий рост импорта природного газа из России происходит на фоне осуждения правительством Санчеса СВО в Украине и ужесточения антироссийских санкций ЕС.
Опубликовано: Николай Скира
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