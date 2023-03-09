Американка искала в шкафу елочные игрушки, а нашла тело пропавшего без вести 8 месяцев назад мужа

Жительница штата Иллинойс в США сделала ужасное открытие в собственном доме. В шкафу лежал мумифицированный труп пропавшего мужа. Следствие пришло к выводу, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В конце апреля 2022 года Дженнифер Медж сообщила о пропаже своего мужа Ричарда. Обыск не привел правоохранителей ни к каким зацепкам. Человек как в воду канул.

The New York Post отмечает, что полиция провела обыск в доме Мэджесов. Это было непросто, так как помещение было очень захламлено. Этот факт имеет решающее значение для дальнейшего хода событий.

В первой половине декабря в связи с приближающимся Рождеством женщина решила украсить домашнюю елку. В поисках украшений она сделала шокирующее открытие. Труп Ричарда был в одном из шкафов.

Газета добавляет, что соседи сообщили властям о зловонии, исходящем из дома Мэдж. Затем было установлено, что причиной проблемы была негерметичная канализационная система.

Расследование показало, что мужчина почти восемь месяцев до этого покончил жизнь самоубийством, а его труп был естественно мумифицирован.