США проводят тестирование высокоточных ракет на МиГах перед отправкой в Киев

Украинские летчики обучаются на базе ВВС США. Оданко их не готовят пилотировать F-16. Учения проводятся, чтобы оценить возможности американских высокочастотных ракет на истребителях МиГ.

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кибри.

Новость сообщается агентством CNN.

Кибри рассказал, что США планирует отправить в Украину определенный вид высокоточных ракет.

Их будет немного, но они в состоянии выполнять боевые задачи и поражать цели.