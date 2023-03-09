США проводят тестирование высокоточных ракет на МиГах перед отправкой в Киев
2023-03-09 08:49
Украинские летчики обучаются на базе ВВС США. Оданко их не готовят пилотировать F-16. Учения проводятся, чтобы оценить возможности американских высокочастотных ракет на истребителях МиГ.
Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кибри.
Новость сообщается агентством CNN.
Кибри рассказал, что США планирует отправить в Украину определенный вид высокоточных ракет.
Их будет немного, но они в состоянии выполнять боевые задачи и поражать цели.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья Гончарова
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