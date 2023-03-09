Украинские СМИ сообщили о взрывах во многих областях, у людей пропал свет

Серия сильных взрывов раздалась ранним утром четверга 9 марта на территории Украины - в Киеве, Киевской области, Днепропетровской области, Сумской и Винницкой. Об этом рассказали в блоге телеканала ТСН в Телеграме

Перед прогремевшими взрывами в Украине была объявлена воздушная тревога по всей территории страны.

Сейчас над украинской столицей поднимаются клубы черного дыма.

Максим Такер, корреспондент Times из Киева, сообщил в Твиттере, что после попадания возник пожар в районе ТЭЦ в Голосеевском районе.

Со стороны властей Киева официальных подтверждений случившегося пока нет.

Позже поступила информация о взрывах в Святошинском районе, о чем рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко.

В Одессе удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры, что подтвердили официальные власти.

Взрывы были подтверждены в Харькове, здесь зафиксировано более 15 прилетов. Также от взрывов пострадали Хмельницкая и Иваново-Франковская области, Луцк и Ровно.

В результате массированной атаки в Киеве, Киевской области, Харьковской области и некоторых других участках Украины пропал свет.

Игорь Табурец, глава Черкасской областной администрации, сообщил о поражении объекта энергетической структуры и отключении света.

Профилактическое отключение электроэнергии проведено в Днепровской и Одесской областях.