Украинские СМИ сообщили о взрывах во многих областях, у людей пропал свет
Серия сильных взрывов раздалась ранним утром четверга 9 марта на территории Украины - в Киеве, Киевской области, Днепропетровской области, Сумской и Винницкой. Об этом рассказали в блоге телеканала ТСН в Телеграме
Перед прогремевшими взрывами в Украине была объявлена воздушная тревога по всей территории страны.
Сейчас над украинской столицей поднимаются клубы черного дыма.
Максим Такер, корреспондент Times из Киева, сообщил в Твиттере, что после попадания возник пожар в районе ТЭЦ в Голосеевском районе.
Со стороны властей Киева официальных подтверждений случившегося пока нет.
Позже поступила информация о взрывах в Святошинском районе, о чем рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко.
В Одессе удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры, что подтвердили официальные власти.
Взрывы были подтверждены в Харькове, здесь зафиксировано более 15 прилетов. Также от взрывов пострадали Хмельницкая и Иваново-Франковская области, Луцк и Ровно.
В результате массированной атаки в Киеве, Киевской области, Харьковской области и некоторых других участках Украины пропал свет.
Игорь Табурец, глава Черкасской областной администрации, сообщил о поражении объекта энергетической структуры и отключении света.
Профилактическое отключение электроэнергии проведено в Днепровской и Одесской областях.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья Гончарова
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