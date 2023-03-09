Генсек НАТО допускает вероятность полного взятия Артемовска войсками РФ
Есть вероятность, что в скором времени город попадет под полный контроль российских военных. Такой исход предположил Генеральный секретарь НАТО.
Йенс Столтенберг заявил об этом на неформальной встрече глав военных ведомств стран, которые входят в НАТО. Новость сообщается ТАСС.
Генсек уверен, что Артемовск падет в течение нескольких ближайших дней. Однако этот факт не гарантирует перелом в развитии спецоперации.
Такое положение дел должно ускорить помощь Украине и увеличить ее объемы.
Столтенберг подытожил, что в прошлом году страны НАТО оказали финансовую и военную поддержку Украине на сумму 150 млрд евро, 65 млрд из нее потрачены на вооружение.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья Гончарова
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