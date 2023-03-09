Генсек НАТО допускает вероятность полного взятия Артемовска войсками РФ

Есть вероятность, что в скором времени город попадет под полный контроль российских военных. Такой исход предположил Генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг заявил об этом на неформальной встрече глав военных ведомств стран, которые входят в НАТО. Новость сообщается ТАСС.

Генсек уверен, что Артемовск падет в течение нескольких ближайших дней. Однако этот факт не гарантирует перелом в развитии спецоперации.

Такое положение дел должно ускорить помощь Украине и увеличить ее объемы.

Столтенберг подытожил, что в прошлом году страны НАТО оказали финансовую и военную поддержку Украине на сумму 150 млрд евро, 65 млрд из нее потрачены на вооружение.