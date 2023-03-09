Власти Грузии после двух дней протестов отозвали законопроект об иноагентах
Протестующие добились своего: законопроект об иностранных агентах был отозван. Об этом сообщает издание sputnik.by.
Правящая партия "Грузинская мечта", которая была инициатором создания документа, и общественное движение "Сила народа" приняли совместное решение об отзыве законопроекта об иноагентах.
Такое действие депутаты объясняют тем, что руководящие структуры страны "должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию", а также "к продвижению Грузии по пути европейской интеграции".
Из заявления правящей грузинской партии следует, что энергия каждого гражданина должна уходить не на протесты, а "на развитие страны в правильном направлении".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья Гончарова
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