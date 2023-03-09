Риттер похвалил Путина за сохранение России и недопущение развала страны

Отставной американский разведчик Скотт Риттер положительно высказался о российском президенте Владимире Путине в ходе интервью Youtube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

По мнению Риттера, после распада СССР американская администрация неоднократно предпринимала попытки развалить Россию любыми методами — как экономически, так и политически, а также всячески старалась склонить страну к олигархату. Но, как подчеркнул Риттер, президент России заявил, что государство поднимется на ноги.

Отставной американский разведчик отметил любовь Владимира Путина к Родине, гордость за победу в Великой Отечественной войне и намерения создать новую страну без недостатков, которые являются пережитками советского прошлого. Скотт Риттер выразил уверенность в том, что Владимира Путина люди запомнят как выдающуюся личность, одного из самых знаковых правителей в истории страны.