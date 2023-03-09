Балицкий: в Запорожской области создается народное ополчение

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, народное ополчение формируется в Запорожской области с целью охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения.

В своем телеграм-канале Балицкий написал, что его указ «О формировании народного ополчения Запорожской области» уже подписан и вступил в силу. По мнению временно исполняющего обязанности губернатора, такое решение сегодня продиктовано временем.

Балицкий отметил, что добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами, при этом в ополчение могут вступать совершеннолетние граждане России и лица без гражданства.