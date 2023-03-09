Лукашенко заявил, что Беларусь должна вступить в ШОС до лета 2023 года

Пресс-служба белорусского президента сообщает, что Александр Лукашенко на встрече с руководителем ШОС Чжан Мином заявил о необходимости вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) до июньского саммита данной организации в Дели.

По словам белорусского лидера, для вступления в организацию Беларусь должна произвести определенные юридические процедуры, а именно — присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее в ШОС. Как подчеркнул Александр Лукашенко, страна поставила перед собой амбициозную цель — пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели. Это достаточно быстрый, серьезный темп, отметил президент Беларуси.

Лукашенко полагает, что вступление нашей страны в ШОС будет хорошим опытом для других государств. Белорусский лидер добавил, что Минск серьезно готовился к данной процедуре, поэтому однозначно сможет уложиться по срокам до июня. В настоящее время Беларусь проходит все процедуры по вступлению в ШОС в ускоренном режиме.