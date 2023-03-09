Песков: у англосаксов серьезные проблемы в отношениях с Германией из-за подрыва «Северных потоков»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что англосаксы суетятся, поскольку из-за подрыва газопроводов «Северный поток» у них много неловкостей в отношениях с Германией.

Как подчеркнул Песков, синхронный выход материалов в зарубежной прессе о якобы причастности к подрыву «Северных потоков» неких проукраинских групп свидетельствует о том, что англосаксы засуетились. Это, отметил кремлевский спикер, обусловлено тем, что из-за данной диверсии у них серьезно осложнились отношения с Германией, которая потеряла значительную часть доступа к российскому природному газу.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать статью New York Times о новой информации в расследовании диверсии на «Северных потоках».