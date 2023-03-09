МГБ Приднестровья пресекло покушение СБУ на главу республики Красносельского
2023-03-09 13:01
Правоохранители ПМР помешали СБУ осуществить покушение на жизнь Вадима Красносельского.
В четверг Министерство госбезопасности Приднестровья опубликовало пресс-релиз, согласно которому сегодня в Тирасполе было пресечено покушение на жизнь лидера республики Вадима Красносельского. Известно, что пытавшиеся совершить покушение уже задержаны и дают признательные показания.
Один из исполнителей неудавшегося теракта в ходе допроса заявил, что покушение на Красносельского готовилось по приказу Службы безопасности Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей