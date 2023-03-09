Врачи достали из желудка жительницы Подмосковья 45-сантиметровый ком волос

Измученная 22-летняя пациентка обратилась к медикам с жалобами на боль в животе и постоянную тошноту.

Из желудка 22-летней девушки из Раменского Московской области хирурги достали 45-сантиметровый ком слипшихся волос, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Раменской облбольницы.

Измученная пациентка обратилась к медикам с жалобами на боль в животе и постоянную тошноту. В ходе обследования врачи нашли в желудке огромный трихобезоар, то есть ком из волос. Медики уточнили, что девушка ела волосы на протяжении длительного времени.

Мы удалили трихобезоар, который весит один килограмм. Его размер - 45 сантиметров, этот плотно свалявшийся ком представляет собой слепок желудка изнутри, — рассказал завхирургическим отделением больницы Михаил Кошелев.

Операция была успешной. Россиянку после лечения выписали домой, ей рекомендовано пройти курс лечения у психотерапевта.

Трихобезоары нередко находят у людей, которые страдают трихофагией либо синдромом Рапунцель — психическим расстройством, заставляющим человека жевать и проглатывать свои волосы. В желудке они не перевариваются и со временем сбиваются в плотный ком.