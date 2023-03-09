Парламент Грузии отозвал закон об иноагентах из-за протестов в Тбилиси

Грузинский парламент принял решение отозвать ранее принятый закон об иностранных агентах.

Пресс-служба парламента Грузии уведомляет, что 9 марта депутаты заксобрания отозвали закон об иноагентах, ранее принятый в первом чтении, что спровоцировало массовые протесты и столкновения с полицейскими в Тбилиси.

В парламенте Грузии пояснили, что депутаты намерены поддерживать мир и стабильность в стране на её пути по вступлению в Евросоюз, однако грузинскому населению необходимо лучше объяснить, по какой причине был принят закон об иноагентах.