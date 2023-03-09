Песков: теракт на «Северных потоках» организовали спецслужбы

Дмитрий Песков высказался о новых публикациях западных СМИ касательно инцидента на российских газопроводах "Северный поток".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикации иностранных СМИ о том, что теракты на "Северных потоках" устроила якобы проукраинская группировка. По мнению Пескова, правительству России не следует отвлекаться на подобные версии, поскольку подобную диверсию могли организовать лишь спецслужбы.

Также Дмитрий Песков отметил, что российские власти продолжат добиваться проведения независимого расследования относительно взрывов на газопроводах North Stream.