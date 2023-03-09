Легендарный дизайнер Роберто Кавалли в 82 года в шестой раз стал отцом

Сына итальянскому кутюрье родила его возлюбленная 37-летняя Сандра Нильссон, которой счатливый отец подарил остров неподалеку от Стокгольма.

Знаменитый дизайнер Роберто Кавалли, чье состояние оценивается более чем в четыреста миллионов фунтов стерлингов, в шестой раз стал отцом, сообщает Супер.ру со ссылкой на The Mirror.

Сына итальянскому кутюрье родила 37-летняя Сандра Нильссон, с которой гуру моды встречается с 2014 года.

Его назвали Джорджио, как его дедушку, моего отца, растрелянного нацистами, когда мне было четыре года, — сообщил Кавалли журналу Novella 2000.

По его словам, мама ребенка чувствует себя хорошо.

Ребенок родился во Флоренции, он прекрасен. Было очень волнительно увидеть его сразу после рождения, — добавил Роберто.

По слухам, модельер подарил Сандре потрясающий остров Stora Rullingen, который оценивается в 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Остров находится в 50 милях к востоку от Стокгольма.

У Роберто Кавалли пятеро детей от предыдущих двух браков. Сильванелла Джаннони, с которой кутюрье прожил 10 лет, родила ему Томмазо и Кристину. У него также есть Роберт, Рейчел и Даниэле, которые появились на свет в браке с «Мисс Европа» Евой Марией Дюре.