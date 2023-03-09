ВКС России нанесли «удар возмездия» по Украине с помощью ракет «Кинжал»

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков рассказал о последствиях нанесения "удара возмездия" по Украине.

Спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что прошлой ночью военно-космические силы РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам по всей Украине. По словам Конашенкова, данный удар был "ударом возмездия" за вторжение украиной ДРГ в деревни Брянщины.

Игорь Конашенков отметил, что удар наносился гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые поразили пункт дислокации украинских дронов, сорвали переброску западного оружия по железнодорожным путём и уничтожили некоторые энергетические и военные объекты данной страны.