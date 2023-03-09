Большая белая акула обнаружена в водах у Джексонвилла перед весенними каникулами

До начала весенних каникул на северо-востоке Флориды осталось несколько дней, но некоторые уже направляются к местным пляжам. Например, большая белая акула.

Акула была обнаружена примерно в 60 милях к востоку от острова Амелия во вторник в 9:38 утра.

Акула по имени Танкук имела длину 9 футов 9 дюймов и весила 715 фунтов, когда ее впервые пометили 18 месяцев назад в водах Новой Шотландии.

С тех пор Танкук ловили у берегов Флориды десятки раз каждую из последних двух зим, в том числе недалеко от побережья Сент-Луиса.

Танкук - только одна из четырех больших белых акул в водах у юго-восточной Джорджии и Флориды, отслеживаемых Ocearch на этой неделе.

Другие акулы, которые выслеживаются в Джорджии, Флорида

Хали, 10-футовая, 2-дюймовая, 697-фунтовая самка акулы, была обнаружена к юго-востоку от Саванны, штат Джорджия, в 7:52 вечера в воскресенье.

Мэйпл, колоссальная 11-футовая, 7-дюймовая, 1264-фунтовая самка акулы, была обнаружена к юго-западу от Стейнхатчи в 9:43 утра в понедельник.

Роуз, 10-футовая, 5-дюймовая, 600-фунтовая самка акулы, была обнаружена к западу от острова Санибел в 9:13 вечера в понедельник.

Флорида лидирует в мире по укусам акул

Согласно данным Международного досье Университета Флориды о нападении акул, в 2022 году Флорида стала мировым лидером по количеству неспровоцированных укусов акул 16.

Но смертельного исхода не было.

Два нападения привели к ампутации ног, сообщают газеты Treasure Coast.

17-летняя Эддисон Бетея из Сателлит-Бич ныряла за морскими гребешками во флоридском городке Китон-Бич, когда 30 июня бычья акула схватила ее за ногу.

10-летний Джеймсон Ридер из Северной Каролины занимался подводным плаванием возле Сухого Тортугаса к западу от Ки-Уэста, когда 13 августа его укусила бычья акула.

Организация определяет неспровоцированные укусы как "инциденты, при которых укус живого человека происходит в естественной среде обитания акулы без провокации акулы человеком".

Только один из неспровоцированных укусов акулы во Флориде в 2022 году был зафиксирован на северо-востоке Флориды, в округе Нассау.

Больше всего случаев зафиксировано в округе Волусия (семь), за ним следует округ Монро (четыре), а также округа Мартин, Пинеллас, Бревард и Палм-Бич (по одному).

Согласно Международному досье о нападении акул, в округе Дюваль с 1882 года зарегистрировано 46 подтвержденных неспровоцированных нападений акул.

За тот же период в округе Сент-Джонс было зарегистрировано 45 нападений, а в округе Нассау - всего восемь.

Для сравнения, в округе Волусия, который называют "мировой столицей акульих укусов", за тот же период произошло 343 неспровоцированных нападения акул.