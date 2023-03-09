Politico: Франция и Британия пошлют сигнал РФ о военном единстве Европы
2023-03-09 15:12
Издание Politico утверждает, что французское и британское правительства намереваются активизировать военное сотрудничество между странами.
Журналисты американской газеты Politico уведомляют, что в ближайшее время в Париже состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Риши Сунака. По данным СМИ, эта встреча станет первым франко-британским саммитом после 2018 года.
В Politico отметили, что Лондон и Париж намереваются оставить в прошлом все разногласия, усилив военное сотрудничество на фоне российской спецоперации в Украине, тем самым подав чёткий сигнал Москве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей