Politico: Франция и Британия пошлют сигнал РФ о военном единстве Европы

Издание Politico утверждает, что французское и британское правительства намереваются активизировать военное сотрудничество между странами.

Журналисты американской газеты Politico уведомляют, что в ближайшее время в Париже состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Риши Сунака. По данным СМИ, эта встреча станет первым франко-британским саммитом после 2018 года.

В Politico отметили, что Лондон и Париж намереваются оставить в прошлом все разногласия, усилив военное сотрудничество на фоне российской спецоперации в Украине, тем самым подав чёткий сигнал Москве.