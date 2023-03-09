Деми Мур перебралась в дом Брюса Уиллиса, чтобы помочь в уходе за ним

Весной 2022-го года «крепкий орешек» объявил о завершении карьеры из-за резкого ухудшения здоровья.

В 2022-м СМИ облетела новость, что "крепкий орешек" Брюс Уиллис тяжело заболел. У него диагностировали болезнь афазии, при которой человек полностью или частично теряет речь из-за поражения отвечающих за это центров коры головного мозга, сообщает Вумен.ру .

Несмотря на возможности современной медицины, это заболевание неизлечимо, с таким недугом обычно живут 5-7 лет. Но родные голливудской знаменитости надежды не теряют.

Дети и любимая жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг проводят с актером все время: гуляют, катаются на квадроциклах либо собираются вместе за семейным ужином.

Навещает его и экс-супруга Деми Мур. Актриса сохранила хорошие отношения с отцом своих детей и его новой женой. Поэтому на всех семейных мероприятиях она является желанным гостем.

Недавно появилась информация, что 60-летняя актриса переселилась в дом бывшего мужа. Таблоиды написали, что Деми Мур переехала к Брюсу и Эмме, чтобы помочь Хеминг в уходе за Уиллисом, чье состояние стремительно ухудшается.

Деми переехала, и останется до самого конца, — сообщил инсайдер изданию Radar.

Правда, Эмма опровергла эту информацию. Она написала в соцсетях, что это сплетни и на самом деле никто никуда не переезжал. Жена артиста попросила поклонников не обсуждать больше эту тему.