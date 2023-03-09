8 предприятий в Турции закрыты на карантин из-за случая заболевания ящуром

Правительство Турции сообщило о регистрации случая заболевания ящуром в стране.

9 марта пресс-служба турецкого Министерства здравоохранения сообщила, что на территории государства официально был зарегистрирован случай заболевания ящуром, из-за чего восемь местных предприятий были закрыты на принудительный карантин.

Известно, что ящур является афтозной лихорадкой вирусного типа, которая передаётся от заражённых животных к людям. Симптомами ящура обычно выступают высыпания на лице, руках и ногах, жжение в полости рта и рост температуры тела до сорока градусов по Цельсию.