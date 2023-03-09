Nikkei: конфликт в Украине завершится победой России летом 2023 года
2023-03-09 15:47
Китайские аналитики уверены, что боевые действия в Украине завершатся грядущим летом.
Газета Nikkei со ссылкой на Академию военных наук КНР утверждает, что данная организация завершила симуляцию исхода боевых действий в Украине, согласно которой конфликт в регионе завершится летом из-за истощения экономик обеих стран-участниц конфликта. При этом в Академии отметили, что спецоперация завершится победой российской армии.
По мнению журналистов Nikkei, из-за результата данных исследований правительство Китая опубликовало свой мирный план по Украине, предвидя скорое окончание конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей