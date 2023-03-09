«Коммерсант»: Турция прекратила транзит санкционных грузов в Россию

Издание "Коммерсант" утверждает, что турецкие логистические компании прекратили транзит в России попавших под санкции товаров.

Журналисты газеты "Коммерсант" со ссылкой на генерального директора компании "Оптималог" Георгия Властопуло уведомляют, что турецкие логистические фирмы прекратили транзит санкционных товаров в России, ранее поставляемых по параллельному импорту для обхода западных санкций.

При этом в "Коммерсанте" отметили, что правительство Турции не объявляло официально о приостановке поставок санкционной продукции в РФ, поскольку таком случае Стамбул был бы вынужден признать, что такие поставки имели место ранее.