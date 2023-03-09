Дмитрий Нагиев вновь вернулся на телеэкраны в качестве ведущего

8 марта Нагиев появился на Первом канале в праздничном выпуске телепередачи «Две звезды. Отцы и дети».

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев несколько месяцев не появлялся на телеэкранах. Как напоминает МК, артист взял творческий отпуск, и был занят только в театральных постановках.

Но 8 марта звезда опять порадовал телезрителей: Нагиев появился на Первом канале в праздничном выпуске телепередачи «Две звезды. Отцы и дети» в качестве ведущего.

Ведущий был в хорошей форме, радовал участников проекта и телезрителей яркими меткими шутками.

Вернется ли шоумен на ТВ на постоянной основе, неизвестно. Прежде всего, поклонников волнует его отсутствие в одной из самых популярных передач "Голос". По сути, шоу именно с ним и ассоциировалось.

Как было объявлено ранее, 11-й сезон вокального проекта вместо Нагиева будет вести Яна Чурикова.