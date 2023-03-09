Президент Чехии Павел принял присягу и официально вступил в должность

Недавно избранный президентом Чехии Петр Павел вступил в должность вечером 9 марта.

В четверг в Пражском граде состоялась церемония инаугурации бывшего чешского генерала Петра Павла в должность действующего президента Чехии. Известно, что Павел публично дал присягу под присмотром членов двух палат местного парламента.

Примечательно, что Петр Павел является экс-генералом НАТО и ранее неоднократно выступал за одержание победы над Россией на поле боя во время конфликта в Украине, утверждая, что российские войска могут стать угрозой для безопасности стран Восточной Европы.