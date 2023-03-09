SZ: Чехия требует от РФ оплату за пользование землёй по договорам СССР

Чешское правительство намерено потребовать от России оплаты за использование земли по договорам времён Советского Союза.

Новостное агентство Seznam zprávy уведомляет, что чешское правительство намеревается пересмотреть решения договоров с Советским Союзом и Россией до 1986 года, в рамках которых СССР получил в пользование от Чехии порядка сорока участков земли. Известно, что администрация Праги намерена потребовать от Москвы оплаты за использование данных земельных участков.

При этом в Seznam zprávy отметили, что ранее сорок участков земли в Чехии были бесплатно предоставлены советским дипломатическим миссиям, а позднее те же права получили дипломаты из России.