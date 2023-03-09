Китайский ученый Чай Ли предупредил, что сахар провоцирует облысение

Как показали исследования, у любителей сладких газированных напитков, подслащенных кофе и чая чаще проявляется андрогенная алопеция.

Китайские учёные из Университета Цинхуа в ходе исследования выяснили, что сахар влияет на состояние волос и даже провоцирует облысение.

Как сообщает сайт Еda.show, специалисты проанализировали анкеты о питании, образе жизни и состоянии здоровья более тысячи мужчин от 18 до 45 лет. Именно в таком возрасте люди чаще пьют газировку, энергетики, соки, подслащенные кофе и чай.

Как выяснилось, у поклонников этих напитков чаще проявляется андрогенная алопеция (наиболее распространенное облысение мужского типа). По мнению экспертов, сахар из продуктов может нарушить обмен глюкозы в корнях волос, и дает нежелательный результат.

Сахар, как пояснил китайский ученый Чай Ли, имеет тенденцию к накоплению. Потому от избытка сладкого повышается уровень сахара в организме, из-за чего загустевает кровь.

Со временем она теряет способность к транспортировке питательных веществ. Недополучая необходимые для жизни витамины и микроэлементы, клетки начинают погибать. При этом клетки волосяных фоликул тоже - не исключение.

Без кислорода и питательных веществ они разрушаются, постепенно отмирают, из-за чего и начинается выпадение волос.