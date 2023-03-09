На Бали задержан российский шоумен Михаил Шац
2023-03-09 16:59
Силовики в рамках иммиграционного рейда нагрянули в зрительный зал прямо перед началом выступления артиста.
Бывший российский телеведущий и шоумен Михаил Шац, который включен в список иноагентов, задержан на Бали.
Об этом сообщает МК со ссылкой на SHOT.
Как уточняет издание, силовики нагрянули в зрительный зал прямо перед началом выступления артиста. Это было обусловлено иммиграционным рейдом.
Как говорится в публикации, в данный момент решается вопрос о депортации Михаила Шаца из Индонезии.
Зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты, уточняют СМИ.
Опубликовано: Светлана Гарусева