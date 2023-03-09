На Бали задержан российский шоумен Михаил Шац

Силовики в рамках иммиграционного рейда нагрянули в зрительный зал прямо перед началом выступления артиста.

Бывший российский телеведущий и шоумен Михаил Шац, который включен в список иноагентов, задержан на Бали.

Об этом сообщает МК со ссылкой на SHOT.

Как уточняет издание, силовики нагрянули в зрительный зал прямо перед началом выступления артиста. Это было обусловлено иммиграционным рейдом.

Как говорится в публикации, в данный момент решается вопрос о депортации Михаила Шаца из Индонезии.

Зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты, уточняют СМИ.