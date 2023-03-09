Бузова заявила, что не хочет устраивать богатую свадьбу
2023-03-09 17:18
Поющая ведущая Ольга Бузова заявила, что ей не нужна роскошная свадьба. Сейчас этот праздник знаменитость считает делом "интимным".
Ольга Бузова сообщила, какой видит свою будущую свадьбу, о чем сообщает tnzvezdy.ru.
Знаменитость заявила, что свадьба мечты у нее уже была. По этой причине в следующий раз она хочет отпраздновать это торжество скромно.
Процесс бракосочетание для артистки теперь стал чем-то очень личным.
Ведущая не стала скрывать, что в настоящее время ни с кем связывать себя узами брака не собирается, так как поиск достойного мужчины продолжается.
Опубликовано: Наталья