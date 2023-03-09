Бузова заявила, что не хочет устраивать богатую свадьбу

Поющая ведущая Ольга Бузова заявила, что ей не нужна роскошная свадьба. Сейчас этот праздник знаменитость считает делом "интимным".

Ольга Бузова сообщила, какой видит свою будущую свадьбу, о чем сообщает tnzvezdy.ru.

Знаменитость заявила, что свадьба мечты у нее уже была. По этой причине в следующий раз она хочет отпраздновать это торжество скромно.

Процесс бракосочетание для артистки теперь стал чем-то очень личным.

Ведущая не стала скрывать, что в настоящее время ни с кем связывать себя узами брака не собирается, так как поиск достойного мужчины продолжается.