Англичанка преодолела путь в 11000 км до Гавайев, чтобы развеять там прах любимого хомяка

При жизни животного она строила для животного картонные версии локаций с разных уголков мира. Любимым местом хомяка была именно мини-модель Гавайев.

Британка проехала 11000 километров, чтобы развеять на Гавайях прах любимого хомяка, сообщает Рамблер со ссылкой на Mirror. По словам хозяйки домашнего любимца, смерть животного стала для нее большим потрясением.

Лиза Мюррей-Лэнг расказала, что при жизни ее хомяка по кличке Спуд она строила для животного картонные версии локаций с разных уголков мира. Любимым местом хомяка была мини-модель Гавайев.

Потому, когда питомца не стало, женщина решила развеять прах Спуда именно в том месте.

Ради этого Лиза вместе с мужем Уиьлямом взяли отпуска на 10 дней. Прах хомяка они развеяли во время эмоциональной церемонии на пляже.

Это было потрясающе, так как этот пляж вдохновлял меня, когда я делала модель Гавайев для Спуда, — рассказала Лиза.

Супруги исполнили песню Бейонсе «I Was Here», и оставили на песке посвященное их любимому хомяку послание.