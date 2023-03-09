Захаров: Польша втянется в конфликт с РФ, построив военный центр в Украине

Мария Захарова высказалась о последствиях строительства польского военного центра на украинской территории.

9 марта представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что правительство Польши намеревается создать в Украине военный центр, настоящей целью которого является развёртывание "Польского добровольческого легиона" в этой стране.

По мнению Захаровой, создание такой организации на территории украинского государства будет способствовать неизбежному втягиванию Польши в военный конфликт с российскими войсками.