Захаров: Польша втянется в конфликт с РФ, построив военный центр в Украине
2023-03-09 17:55
Мария Захарова высказалась о последствиях строительства польского военного центра на украинской территории.
9 марта представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что правительство Польши намеревается создать в Украине военный центр, настоящей целью которого является развёртывание "Польского добровольческого легиона" в этой стране.
По мнению Захаровой, создание такой организации на территории украинского государства будет способствовать неизбежному втягиванию Польши в военный конфликт с российскими войсками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей