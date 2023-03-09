Власти Берлина разрешили женщинам купать в бассейнах топлес

Отныне женщины смогут посещать бассейны в Берлине, не используя при этом купальник.

Пресс-служба правительства Берлина уведомляет, что с 9 марта находящиеся в немецкой столице женщины смогут купаться в местных бассейнах топлес. В тексте релиза сказано, что все люди вне зависимости от их половой принадлежности должны иметь права купания в бассейнах столицы ФРГ с голым торсом.

Западные аналитики ожидают, что принятие подобного законопроекта может спровоцировать всплеск туристических поездок нудистов со всего мира в Берлин.