Назард: компания Swarovski планирует прекратить всю деятельность в РФ
2023-03-09 18:04
Основанная в Австрии компания Swarovski объявила о намерении покинуть российский рынок.
В четверг вечером гендиректор австрийской компании Swarovski Алексис Назард публично заявил, что в ближайшее время бренд планирует прекратить любую деятельность на территории России. При этом Назард отметил, что причиной выхода из российского рынка для Swarovski являются западные санкции.
"Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность", - резюмировал Алексис Назард во время общения с прессой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей