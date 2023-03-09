Назард: компания Swarovski планирует прекратить всю деятельность в РФ

Основанная в Австрии компания Swarovski объявила о намерении покинуть российский рынок.

В четверг вечером гендиректор австрийской компании Swarovski Алексис Назард публично заявил, что в ближайшее время бренд планирует прекратить любую деятельность на территории России. При этом Назард отметил, что причиной выхода из российского рынка для Swarovski являются западные санкции.

"Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность", - резюмировал Алексис Назард во время общения с прессой.