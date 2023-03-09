Озимый лук весной не всходит: почему и как исправить

Если осенняя посадка совершена по всем правилам, то нужно поливать грядку дважды в неделю, а также внести раствор мочевины.

Если соблюдены правила, и лук был высажен по осени в грунт примерно за месяц до похолодания (при температуре плюс 3-5 градусов), переживать не стоит.

Но, если он взошел еще до заморозков либо грядка не была должным образом укрыта, овощ мог подмерзнуть.

При задержке роста и появления всходов по весне нужно раскопать борозду, чтобы оценить состояние луковицы. Не исключено, что свою черную работу проделали вредители, и тогда придется все пересевать.

Если осенняя посадка совершена по всем правилам, то нужно поливать грядку дважды в неделю. А также - внести раствор мочевины (1 ст.л. на 10 л воды), либо - другие азотные удобрения, если по осени не внесли аммиак.

Первый полив нужно провести отстоявшейся водой, при втором - добавить подкормку. Так продолжать до тех пор, пока не проклюнутся 3 первых зеленых побега. После этого азот больше не вносить, но полив продолжать.

Когда сформируется 6 зеленых побегов, растение надо подкормить калием и фосфором: в этот период как раз начинается формирование луковицы.

Навоз по весне вносить не следует, чтобы все силы растения не уходили в зелень. Это касается не только лука, но и чеснока.