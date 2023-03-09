Череватый: НАТО не до конца понимает сложившуюся в Артемовске ситуацию

Глава пресс-службы восточной группировки армии Украины Сергей Череватый утверждает, что администрация НАТО не понимает происходящее в Артемовске.

9 марта Сергей Череватый дал оценку новому заявлению генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который накануне сообщил, что по оценкам НАТО, в ближайшее время украинская оборона Артемовска с высокой долей вероятности падёт под натиском российского наступления.

По мнению Череватова, в НАТО не понимают, что именно происходит в Артемовске, о чём свидетельствует заявления западных политиков в самом начале спецоперации, когда они считали дни и часы до падения столицы Украины.