Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену в Беларуси

Александр Лукашенко подписал законопроект о введении смертной казни за госизмену для ряда категорий белорусских граждан.

9 марта Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" уведомил, что сегодня Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который предполагает, что все чиновники и высшие должностные лица, совершившие госизмену, могут быть казнены в соответствии с УК.

Также данный закон предусматривает вынесение штрафа до 50 тысяч базовых единиц за преступления, совершённые против Беларуси. Также уголовной ответственности не подлежат лица, которые намеревались совершить теракт, но отказались от своих планов и начали сотрудничать с правоохранителями.