Риттер: Россия скоро лишит Киев выхода к Чёрному морю, освободив Одессу
2023-03-09 19:02
Скотт Риттер прогнозирует потерю выхода к Чёрному морю Украиной из-за перехода Одессы под контроль России.
В четверг отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер публично заявил, что в ближайшее время Киев может потерять доступ к Чёрному морю, поскольку войска России намереваются взять Одессу под свой контроль. При этом Риттер уверен, что российские военные намереваются дойти до Приднестровья в ходе спецоперации.
Примечательно, что днём ранее глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил о необходимости установления контроля над Одессой со стороны России, объяснив это тем, что только так Украина окажется полностью демилитаризована.
Опубликовано: Ткачёв Андрей