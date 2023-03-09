Скотт Риттер прогнозирует потерю выхода к Чёрному морю Украиной из-за перехода Одессы под контроль России.

В четверг отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер публично заявил, что в ближайшее время Киев может потерять доступ к Чёрному морю, поскольку войска России намереваются взять Одессу под свой контроль. При этом Риттер уверен, что российские военные намереваются дойти до Приднестровья в ходе спецоперации.

Примечательно, что днём ранее глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил о необходимости установления контроля над Одессой со стороны России, объяснив это тем, что только так Украина окажется полностью демилитаризована.