Дикая рысь была случайно обнаружена на собачей лежанке в частном доме в Аризоне

В этом месяце домовладелец из Аризоны вошел в свой дом в Сан-Мануэле и обнаружил дикую рысь, развалившуюся на лежанке своего питомца, сообщает Департамент дичи и рыбы Аризоны.

Домовладелец сказал сотрудникам департамента, что дикая кошка вошла в дом через незапертую собачью дверь, прежде чем устроиться среди собачьих вещей.

Домовладелец позвонил и сообщил об инциденте, но рысь сбежала из дома самостоятельно, прежде чем прибыл офицер по охоте и рыболовству в Аризоне.

В связи с инцидентом не сообщалось о каких-либо травмах рыси, собаки или людей.

Департамент охотничьего хозяйства и рыболовства Аризоны напомнил жителям штата, что если они столкнутся с диким животным в подобной ситуации, лучше не пытаться прогонять ее самостоятельно.

Для получения помощи при столкновении с дикими животными местные жители должны позвонить на горячую линию помощи Департамента охотничьих и рыбных ресурсов Аризоны.

Затем следует дождаться приезда специалиста.

Это не первый случай, когда департамент дикой природы штата реагирует на рысь, забредающую в чей-то дом.

Дикие животные, как правило, посещают задние дворы и районы по всей Северной Америке.

In-Sync Exotics, большой кошачий заповедник, расположенный в Уайли, штат Техас, дал несколько советов о том, как держать диких рысей на безопасном расстоянии от вашего дома

Например, не оставлять корм для домашних животных на улице и не выбрасывать остатки пищи в уличные мусорные баки.

В приюте добавили, что если вы заметили рысь на своей территории и хотите безопасно отпугнуть ее, громкие звуки и разбрызгиватели обычно побуждают животных держаться подальше.

По данным Национального института зоопарка и биологии охраны природы Смитсоновского института, рысей в основном можно встретить на североамериканском континенте.

Причем большинство видов обитает в Соединенных Штатах.