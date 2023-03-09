Variety: Зеленскому запретили выступать на «Оскаре» второй год подряд

Владимиру Зеленскому снова запретили выступать с речью на церемонии по вручению наград "Оскар".

Журнал Variety со ссылкой на Голливудское актёрское агентство уведомляет, что Владимир Зеленский вновь направил запрос администрации "Оскара" с просьбой разрешить ему выступить по видеосвязи на вручении кинопремий. По данным Variety, Зеленскому второй год подряд отказывают в подобных просьбах.

При этом журналисты издания назвали Владимира Зеленского "комиком, который стал президентом", высмеяв прежнюю профессиональную деятельность нынешнего главы Украины.