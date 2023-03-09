Односолодовый скотч Balvenie 60-летней выдержки открывает новую эру

Но даже при цене 145 000 долларов за бутылку вам придется побегать, чтобы отыскать и купить ее.

Ландшафт Спейсайда в Шотландском нагорье представляет собой лоскутное одеяло зелени; холмистый, но суровый, каждое утро он, кажется, слегка мерцает в тумане. Именно здесь более 130 лет работают медные перегонные кубы винокурни Balvenie. И почти половину этого времени Дэвид Стюарт был их управляющим.

78-летний Стюарт, старейший солодовник в истории шотландского виски, в равной степени является ученым, шеф-поваром и послом бренда. Мастер-солодовник ухаживает за бочонками, доводя их до зрелости, прежде чем решить, что смешать для получения исключительного односолодового виски. После того, как солодовник выпущен, он должен проповедовать и объяснять этот новый продукт. Теперь Стюарт готовится передать эстафету, и по этому случаю будет выпущена бутылка стоимостью 145 000 долларов.

Balvenie Sixty, который посвящен шестидесяти годам работы Стюарта в компании и представляет его преемника, 30-летнего Келси Маккечни, является шедевром, созданным совместно. Для розлива в одну бочку выдержанного виски не нужно придумывать купаж, просто нужно правильно выбрать время.

История этого напитка восходит к июню 1962 года — или примерно в то же время, когда The Beatles впервые встретились со своим знаменитым продюсером Джорджем Мартином, — когда он был разлит в бочки из европейского дуба. В тот период такая бочка была типичной и широко использовалась бы при производстве виски; сейчас Balvenie предпочитает бочки из европейского хересного дуба. Предназначенный для величия несколько десятилетий назад — мировой эквивалент односолодового виски для вундеркиндов — выдержка спирта контролировалась Стюартом и Маккечни, которые стремились разлить его по бутылкам в идеальный момент для аромата и значимости для бренда.

в июне ему исполнилось 60 лет, -напи

Ожидание того стоило. Виски мягкий, как кашемир: он начинается с нотки лаванды и вереска, основных шотландских продуктов, но расширяется во вкусе до медово-цитрусового вкуса с очень долгим послевкусием.

Всего 71 бутылка Balvenie Sixty будет продана по всему миру. Восемь сортов будут доступны в США; первый поступит в апреле. Ультраэксклюзивный розлив в бутылки ограниченным тиражом знаменует собой еще одну веху, превратившую Маккечни из подмастерья в со-солодовника, став первой женщиной, занявшей эту должность в Balvenie за более чем столетний опыт работы.

Она присоединилась к бренду в 2014 году, вскоре после окончания Университета Западной Шотландии со степенью бакалавра биологии и биологических наук, а позже она получила степень магистра наук в области пивоварения и дистилляции в Эдинбургском университете Хериот-Уотт. Но высшим образованием, по словам Маккечни, стали часы, проведенные в подвалах со Стюартом.

Спирт 60-летней выдержки сам по себе является вкусовой бомбой, поэтому мы хотим убедиться, что ничего лишнего”, - говорит Маккечни о выпуске. Этот акцент на утонченности и пригодности для питья - дань скромной манере Стюарта, за которую он широко известен в индустрии. Он застенчивый, но доступный и преуменьшает беспокойство о своей репутации, вместо этого предпочитая наслаждаться творчеством и неторопливым долгосрочным планированием работы.

После того, как в 1974 году Стюарт занял пост солодового мастера (в первые годы работы в Balvenie у него были и другие должности), он и винокурня получили известность благодаря разработке процесса очистки бочек - по сути, вытеснения жидкости из ее первоначального источника и перемещения ее в другую бочку, где она может продолжать созревать в течение нескольких лет.короткое время. Несколько месяцев или даже недель в новой таре, например, в бочках, которые ранее использовались для выдержки портвейна, могут придать дополнительный уровень сложности и аромата.

Инновационный виски Стюарта Продукт DoubleWood 12, выдержанный в бочках из—под бурбона из американского дуба и в бочках из—под хереса олоросо из испанского дуба, стал первым виски, выдержанным в бочках и мгновенно завоевавшим популярность, когда был выпущен в 1993 году; в настоящее время эта технология широко распространена по всей Шотландии.