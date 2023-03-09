Шуфутинский травмировался и пересел на кресло-качалку

Певец поскользнулся на льду, и со всего размаха упал на спину. У него травмирован копчик и есть подозрения на ушиб мениска.

Российский музыкант Михаил Шуфутинский рассказал про неприятные травмы, полученные при падении на льду, сообщает Рамблер.

Я поскользнулся на льду: правая нога поехала вперед, я со всей дури упал на спину. Копчик разбил, потянул мышцу на ноге, есть подозрение на проблемы с мениском. Боли вроде утихают, а потом начинает плечо болеть, ещё что-нибудь. Потому дома сижу, на специальной подушке на кресле-каталке. Так удобнее, - признался aif.ru Шуфутинский.

При этом певец, несмотря на такие повреждения, сумел дать несколько выступлений. В частности, он дал "Большой юбилейный" концерт в Рязани 1 марта.

По словам исполнителя, "было мучительно" 3 с половиной часа добираться из Москвы. Тур продолжится 22-го марта в Тюмени, 13-го апреля в Санкт-Петербурге и 18-го апреля в Москве.

13-го апреля Михаилу Шуфутинскому исполнится 75 лет.